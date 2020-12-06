



واضافت الخلية، أن الضربة "أسفرت عن قتل ٥ ارهابيين وتدمير وكرهم". وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة مِن جهاز المخابرات الوطني، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في أحد البساتين بمنطقة تل الذهب في ناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء".واضافت الخلية، أن الضربة "أسفرت عن قتل ٥ ارهابيين وتدمير وكرهم".

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ٥ 'ارهابيين' وتدمير وكرهم بضربة جوية للتحالف الدولي في سامراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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