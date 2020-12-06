غارة تقتل 6 دواعش داخل نفق شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الأحد، مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية للتحالف الدولي بمحافظة كركوك.

وقالت الخلية، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "طيران التحالف الدولي نفذ بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية استهدفت نفقاً بداخله 6 عناصر من داعش في منطقة سرجوان بقضاء الدبس ضمن محافظة كركوك"، ما أسفرت أيضاً عن تدمير النفق بالكامل.



ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات تنظيم داعش، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى.

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على تنظيم داعش الإرهابي باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وتطلق القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات عسكرية لملاحقة عناصر التنظيم في مختلف المحافظات.

وتشهد كركوك والعديد من المناطق فراغاً أمنياً منذ 3 أعوام أي بعد أحداث 16 أكتوبر 2017، حيث يشن تنظيم داعش هجمات تطال المدنيين والقوات الأمنية.