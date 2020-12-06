شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خالد الهيل يشرح كيف تصنع قناة الجزيرة الأخبار الكاذبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية: "رأيت صناعة الخبر وكيف تصنع الجزيرة القطرية الخبر في قطر مثلا عزمى بشارة ومؤسسات استشارية تخلق المعلومة كبحث يروج لها في مصدر آخر وتنشرها الجزيرة على أنها من مصدر عن هذه المنظمة أو هذا المصدر هذه هي الطريقة التي تتعامل بها الجزيرة بشكل غير أخلاقى وغير رسمي وهى تصنع الخبر الكاذب وتمول هذه المنظمات بشكل غير رسمي وتقول فلان قال وفلان قال".



وأضاف الهيل في تصريحات لقناة العربية: إن استغلال الساحات الأوروبية وهو مثبت على النظام القطرى وهو كلام حمد بن خليفة والقذافى لن يأخذ هذا الكلام إلا من حمد بن خليفة، لذلك أنا أقول إن تسيير المظاهرات غير الشرعية هو عمل إجرامى من النظام القطرى أو الأعمال التشبيحية والإجرامية وتطور الموضوع من مظاهرات إلى التشبيح الإلكترونى، رأيتم في أمريكا التي ترفع على النظام القطرى بسبب الهاكينج وحتى أبناء حمد بن خليفة وفكرة القرصنة والتشبيح والإجرام موجود في النظام القطرى حتى الآن.

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