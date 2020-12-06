شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة أبوظبي تنشر منظومة تخفيض السرعات وقت الضباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الرائد مهندس أحمد سرور الشامسي، رئيس قسم المدينة الآمنه بشرطة أبوظبي، السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء تقلبات الجو وتشكل الضباب.



ولسلامة الجميع تم تفعيل منظومة تخفيض السرعات إلى 80 كم/ ساعة ويتم عرض السرعات على اللوحات الإلكترونية الموجودة على البوابات الذكية وعلى الشواخص المرورية، وهي لوحات إلكترونية موجودة على يمين الطريق. كما يتم إرسال رسائل نصية تحذيرية عبر منظومة الإنذار المبكر، يتم فيها عرض السرعات الجديدة.

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