تسجيل مسرب يفضح سيطرة الإخوان على  قناة "الجزيرة" القطرية الارهابية

فضح تسجيل جديد الأكاذيب التي يصر على ترديدها تنظيم الحمدين في قطر بشأن علاقته بتنظيم الإخوان، وحجم سيطرة تلك الجماعة الإرهابية على قناة الجزيرة.

كما يدحض التسجيل مزاعم قطر حول استقلالية تلك القناة التي تعد بمثابة خنجر في ظهر العرب.

وفي التسجيل المسرب، يعترف حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، وأحد أقطاب تنظيم "الحمدين" في الدوحة، بسيطرة عناصر الإخوان بشكل كامل على قناة الجزيرة.

ويؤكد التسجيل أن القناة تعد بمثابة ناطق باسم التنظيم الإرهابي، وهو ما يفسر الدفاع المستميت لها عن الإخوان وعملياتهم والسعي لترويج أفكار جماعة الشر الإخوانية بشكل خبيث.

ويأتي التسريب بعد أيام من نشر تسجيلات أخرى تدحض مزاعم استقلالية القناة وتكشف الأدوار المشبوهة المكلفة بها "الجزيرة" من قبل تنظيم "الحمدين"، وتوظيفها لتسويق أجندته العدائية الداعمة للإرهاب ونشر الفتنة والاضطرابات في المنطقة.

كما يأتي بعد شهر من إعلان السلطات المصرية، ضبط خلية "إخوانية إرهابية" تقوم بإعداد تقارير "مفبركة" عن الأوضاع في البلاد وإرسالها لقناة "الجزيرة" القطرية.

تزامن ذلك مع سقطات عدة لقناة "الجزيرة" تثبت دعمها للإرهاب وتمجيدها للقتلة والإرهابيين، ومؤامراتها ضد قادة ورموز دول الخليج، وتكشفت العديد من أكاذيبها، وحقدها على دول الرباعي العربي ( السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

ونشر المعارض القطري خالد الهيل، تسريبا جديدا، لحوار دار بين حمد بن جاسم والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

ويظهر في التسريب صوت القذافي وهو يؤكد سيطرة الإخوان على قناة "الجزيرة"، قائلا :"الجزيرة مُسيطَر عليها من قبل الإخوان المسلمين، عناصر الإخوان مسيطرة على برامج الجزيرة".

فيرد حمد بن جاسم مؤكدا صحة حديثه، قائلا :"أنا أتفق معك وأقول لك صح هذا الكلام".

قبل أن يعود القذافي ويؤكد أن هناك عددا كبيرا منهم يعملون بالقناة.

وعلق الهيل على التسريب قائلا :"تسريب حصري - حمد بن جاسم آل ثاني يؤكد سيطرة تنظيم الإخوان على قناة الجزيرة".

وأردف:"طبعا هذا الاعتراف ينسف ادعاءات نظام قطر باستقلالية قناة الجزيره عن أيديولوجية الإخوان، كما ادعوا في محاضر لقاءاتهم مع المجتمع الدولي!"

كما أن التسريب الجديد دحض أكاذيب بالجملة يصر تنظيم الحمدين على ترديدها، أبرزها أكذوبة عدم وجود علاقة بين قطر وتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي لا يمل وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني من ترديدها في كل حوار أو تصريح، رغم يقينه بإدراك العالم إنه يكذب، وخصوصا أن دعم قطر للتنظيم موثق ومعروف ومرصود.

أيضا يكشف التسجيل حجم سيطرة عناصر الجماعة الإرهابية على القناة، وهو الأمر الذي لطالما نفته القناة، رغم الأدلة الواضحة للعيان.