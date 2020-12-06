أمير الكويت يُهنئ نواب البرلمان الجدد

هنأ أمیر الكويت، الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح،ا لفائزین بعضویة مجلس الأمة 2020.

وعبّر أمير الكويت، في برقيات تهنئة، عن خالص تھانیه بالثقة التي أولاھم إیاھا المواطنون بانتخابھم لعضویة مجلس الأمة، سائلًا المولى تعالى أن یعین الجمیع على تحمل ھذه المسؤولیة لخدمة الوطن والإسھام في رقیه وتطوره، وفقًا لقناة الغد.

كما بعث رئیس مجلس الوزراء، الشیخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ببرقیات تھنئة مماثلة.

وشهدت الكويت أمس عملية اقتراع

لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الجديد الذي تمتد مدته الدستورية أربع سنوات، في ظل أزمتي جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

وتنافس فيها أكثر من 300 مرشح بينهم 29 امرأة للفوز بمقاعد المجلس الخمسين، حيث تجري الانتخابات في 590 لجنة موزعة على 102 مدرسة.

تشير نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية، الأحد، إلى أن المعارضة قد كسبت مقاعد أكبر من المجلس

السابق، علما أن الانتخابات جرت في 5 دوائر، انتخبت كل منها 10 نواب وفق نظام الصوت الواحد لكل ناخب.

و أظهرت النتائج، خسارة جميع المرشحات الـ28، رغم أن الناخبات يمثلن 52 في المئة من إجمالي تعداد الناخبين.

وشملت الإجراءات التي فرضتها وزارة الصحة على المقترعين بسبب الجائحة ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان الانتخابية ومنع التجمعات داخل اللجان وخارجها والحفاظ على التباعد البدني وتحديد مسارات للدخول وأخرى للخروج.

كما تم تخصيص خمسة مراكز اقتراع خاصة بالمصابين بفيروس كورونا، وكذلك من يخضعون لإجراءات الحجر الصحي، في الدوائر الخمس.