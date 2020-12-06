بعيدًا عن الاقتصاد والشعب المنهار.. أولويات أخرى للميزانية الإيرانية

اتجهت سياسة النظام الإيراني إلى توجيه الموارد المالية في البلاد نحو دعم المؤسسات الدينية والدعائية، وأتى ذلك مع تقديم مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان الإيراني وفقاً للعربية نت .

وفي سياق التطورات بينت وثيقة قانون الموازنة لعام 2021 تناقداً شديداً بالأرقام مع مسار تطوير شبكة الدعم من خلال إدراج المؤسسات الثقافية والدعائية للنظام في الموازنة فمثلاً خصصت السلطات 8.5 مليار تومان لمؤسسة أنشئت حديثاً اسمها قاسم سليماني نسبة إلى القائد السابق لفيلق القدس وتديرها ابنته.

ومن ناحية اخرى قد أظهرت أرقام القطاعات المختلفة أنه بالرغم من تصاعد الأزمة المالية وتراجع موارد

النقد الأجنبي إلا أن النظام ما زال مصرا على الاختلاف غير المتكافئ بين ميزانية المؤسسات الإيديولوجية مقابل المؤسسات التنفيذية والعلمية والمدنية.

وكشفت مراجعة مشروع قانون الميزانية أن معظم المؤسسات الدينية التي تستفيد سنوياً من اعتمادات الحكومة بمئات المليارات من التومانات تابعة لشبكات الدعم أو دعاة الخطاب الديني التابعين للنظام الإيراني.

ومن المحتمل أن تكون مجالات التنمية والهندسة المدنية والخدمات العامة والضمان الاجتماعي والتعليم والقطاعات الأساسية الأخرى ضمن نفس الخطة.

وبالنسبة إلى كورونا فقد أظهرت وثيقة

الميزانية أيضاً يمكن إجراء مقارنة موجزة أخرى على ضوء الأزمة الصحية المتفشية في البلاد فقد توقعت حكومة حسن روحاني زيادة بنسبة 19% في ميزانية قوافل النور وزادتها إلى 30 مليار تومان.

كما أن المقر الذي يحمل عنوان إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكريتلقى ميزانية قدرها 35 مليار تومان.

ووفقاً لما ذكره مراقبين فقد تحوّل الأسلوب الذي يحكم الميزانية الإيرانية بشكل متزايد إلى تربية الأنصار تحت راية الإيديولوجيا، كما تحددها سياسات واستراتيجيات علي خامنئي، المرشد الإيراني، والمؤسسات التابعة له.

كما يذكر ان كل من هاتين المؤسستين تتلقى ميزانية أكبر من ميزانية مؤسسة متخصصة من المفترض أن تزيد من مستوى الصحة العامة في المجتمع، حيث يأخذ مركز أبحاث التقييم الصحي ميزانية تبلغ حوالي 6 مليارات تومان.