رئيس تحرير "السياسة" يعلق على نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي

علق رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، أحمد الجار الله، اليوم الأحد، على نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي، مؤكدًا أن الانتخابات أفرزت متغيرات مهمة في اختيار نواب مجلس 2020.

قال الجار الله عبر تغريدة في "تويتر" إن "الانتخابات أفرزت متغيرات حقًا مهمة في اختيار نواب مجلس 2020، وصلت إلى 70%"، موضحًا أن هذا الأمر "سينعكس على شكل الحكومة المقبلة".

وتابع: "متغيرات مهمة بنجاح هذه الكوكبة النيابية العالية الثقافة، ستحدث تغييرات على مستوى أداء الرئاسات الحكومية

والنيابية".

وأضاف: "أداء المجلس سيتغير، قوانين سيعاد النظر فيها".

وأشار رئيس تحرير صحيفة "السياسة" في وقت سابق إلى أن الإقبال على الانتخابات "كان جيدًا جدًا، على الرغم من الشح في الدعايات والبرامج الانتخابية"، وقال: "يبدو أننا أمام وعي شعبي انتخابي، النتائج ستحدد ماهيه هذا الوعي، وهل هو وعي قبلي؟".

وشهدت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي ظاهرة لافتة، تمثلت بغياب الوجوه النسائية، بعد أن خسرت

النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية إجمالا للنتائج الأولية بعد انتهاء معركة انتخابات مجلس الأمة 2020، التي جرت وسط إجراءات صحية مشددة بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى تغيير كبير في المعادلات الانتخابية، حيث أظهرت هذه النتائج تغيير في تركيبة المجلس بنسبة %62، إذ لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا 19 نائبًا، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر.

يذكر إلى أن نظام انتخابات مجلس الأمة الكويتي ينص على تقسيم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية، يمثل كل منها 10 نواب، لتشكيل المجلس المكون من 50 نائبًا.