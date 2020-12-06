الهند تسجل 26 ألف إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 26 ألفا و 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 9 ملايين و 644 ألفا و 529 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 482 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 140 ألفا و 182 حالة.

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