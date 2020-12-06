ترامب يكشف عن صواريخ “هيدروصوتية” يمتلكها الجيش الأمريكي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 10:52 صباحًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن بلاده تمتلك صواريخ “هيدروصوتية” غامضة.

وتباهى ترامب، خلال أول تجمع بعد التصويت في انتخابات الرئاسة أقامه في ولاية جورجيا أمس السبت، بمستوى تسليح الجيش الأمريكي، قائلا إن الولايات المتحدة تملك الآن أسلحة متطورة مختلفة منها “صواريخ خارقة للصوت وهيدروصوتية”، وتابع: “هل تعرف ماذا تعني كلمة هيدروصوتية؟ مائية!”.

واستخدم ترامب لتسمية تلك الصواريخ المزعومة كلمة Hypersonic الإنجليزية التي لا علاقة لها بالصواريخ بل إنها اسم شركة كبيرة تنتج فرش الأسنان.

وشارك ترامب بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي في ولاية جورجيا ، قال فيه إنّه سيفوز في الانتخابات التي أعلن جو بايدن عن فوزه بها قبل نحو شهر.

وأكّد ترامب لمئات من المؤيّدين الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا “نحن نفوز في هذه الانتخابات”. وأضاف وسط الهتافات “سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر”.

وعلى الرغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي الذي اعتبر انه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.

جاء ترامب إلى ولاية جورجيا دعمًا لمرشّحَين جمهوريّين في انتخابات فرعيّة تُعتبر حاسمة لتحديد الغالبيّة في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

وقال ترامب إنّه في حال “لم يفز” السناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر فـ”لا شيء يمكنه إيقاف الديموقراطيّين”. وأضاف “لا فكرة لديكم إلى أيّ حد سيكون الأمر سيّئًا”.