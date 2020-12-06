شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الإمارات يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل

الأحد 6 ديسمبر 2020 بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ساولي نينيستو. وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سانا مارين رئيسة وزراء جمهورية فنلندا.

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