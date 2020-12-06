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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل
الأحد 6 ديسمبر 2020
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة.
وقال الشوافي في منشور له على "فيسبوك": أهم مؤشرات الطقس بناء على البيانات حتى الاثنين 7 ديسمبر 2020، تراجع كبير لهطول الأمطار، وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة الصغرى لتجعل الأجواء باردة ليلا على المرتفعات والأحواض الجبلية.
وتابع: ندعو لتوخي الحذر، وبالنسبة للمزارعين لا نتوقع التأثير على المزروعات, كما ندعو لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس
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