مفاوضات «بريكست» تستأنف جلساتها في بروكسل

الأحد 6 ديسمبر 2020

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في ختام اتصال بينهما، أمس، أن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستستأنف جلساتها في بروكسل اليوم.



وقالا، في بيان مشترك، صدر عن داونينغ ستريت: إنّه على رغم استمرار الخلافات «يجب بذل مزيد من الجهود» من قبل المفاوضين لتحديد ما إذا كان بالإمكان «حلّها»، وأشارا إلى أنّهما سيتباحثان مجدداً مساء غد.

وأشار كبير المفاوضين عن الجانب البريطاني ديفيد فروست، ونظيره الأوروبي ميشال بارنييه، إلى وجود «خلافات كبيرة» بشأن عدد من المسائل الأساسية التي عطّلت المحادثات منذ الصيف.

وفي هذه الأثناء، يزداد الضغط على الجانبين لإبرام اتفاق في وقت تقترب فترة بريكست الانتقالية التي تستمر 11 شهراً للانتهاء في 31 ديسمبر.

ويعتبر التوصل إلى اتفاق ضرورياً لتجنّب أي اضطرابات عميقة لاقتصادات الجانبين المتضررة أساساً جرّاء «كوفيد-19»، وخصوصاً بريطانيا،