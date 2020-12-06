وزير الداخلية يصدر توجيهاً بشأن تنقل الموطنة رواتبهم من مصرف إلى آخر

أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، توجيهاً بشأن تنقل الموطنة رواتبهم من مصرف إلى آخر.

وقال الغانمي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "نعمل بشكل مستمر على متابعة طلبات العاملين في وزارة الداخلية، ومن بين هذه الطلبات هو السماح للموطنة رواتبهم بالتنقل من مصرف الى اخر وحسب اختيارهم، وعليه وجهنا الجهات المختصة بالعمل به، ونأمل لهم الخير ولن نبخل في تلبية احتياجاتهم".



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