تعرف على أسعار صرف الدولار أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية، فيما استقرت في الأسواق المحلية، اليوم الأحد (6 كانون الاول 2020). وسجلت بورصة الكفاح 125.600 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف في البورصة أمس 125.400 دينار لكل 100 دولار. أما أسعار الصرف في الأسواق المحلية فقد استقرت حيث سجلت: سعر البيع: 126.000 دينار لكل 100 دولار.



سعر الشراء: 125.000 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 125.000 دينار لكل 100 دولار.

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