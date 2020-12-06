الإطاحة بقيادي 'داعشي' في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" بمحافظة نينوى.

وقالت الوكالة، إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي عمل أحد آمري مكتب شؤون المجاهدين بما يسمى قاطع نينوى ضمن عصابات داعش".



وأضافت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".



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