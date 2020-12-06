موسكو تخطط لتطعيم سبعة ملايين شخص ضد كورونا

قال سيرغي سوبيانين عمدة موسكو، إن سلطات العاصمة تخطط لتطعيم حوالي 6-7 مليون شخص في المدينة ضد فيروس كورونا المستجد، في المستقبل.
وأضاف سوبيانين، في حديث تلفزيوني: "نحتاج إلى تطعيم 6-7 ملايين شخص في المستقبل. ولا يمكنك تنفيذ هذا الحجم الضخم من العمل على الفور، لذلك تحتاج إلى تنفيذه بشكل تدريجي".
وتابع سوبيانين القول: "يجب التحقق من نجاعة آليات العمل والتسجيل الرقمي للراغبين بالتطعيم، ومتابعة الخدمات اللوجستية لحركة سلسلة التبريد، والتسليم، والتخزين".
ويوم أمس، انطلقت في موسكو حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V "، في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.
وتابع سوبيانين القول: "يجب التحقق من نجاعة آليات العمل والتسجيل الرقمي للراغبين بالتطعيم، ومتابعة الخدمات اللوجستية لحركة سلسلة التبريد، والتسليم، والتخزين".
ويوم أمس، انطلقت في موسكو حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V "، في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.
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