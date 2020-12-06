شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدرس استئناف «محدود» للسياحة الوافدة في الربيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو-رويترز

ذكرت صحيفة «أساهي» اليابانية، الأحد، أن الحكومة اليابانية تدرس استئناف السياحة الوافدة على أساس محدود ابتداء من الربيع، حيث تستعد طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة.

وقالت الصحيفة دون أن تذكر مصادر، إن إدارة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا تميل إلى السماح لمجموعات سياحية صغيرة من دول آسيوية يتم فيها السيطرة بشكل جيد على إصابات فيروس «كورونا»، مثل الصين وتايوان.

وطرحت حكومة سوجا برنامج دعم لإنعاش السياحة المحلية التي أصبحت محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة لكن البرنامج تعرض لانتقادات نظراً لمكافحة اليابان لموجة ثالثة من الإصابات بفيروس «كورونا».

وارتفعت الإصابات الجديدة إلى مستويات قياسية في طوكيو وأوساكا. كما ارتفع عدد الحالات الخطرة على الصعيد العام إلى مستوى قياسي. وكان من المقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو هذا العام ولكن تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب جائحة «كوفيد-19».

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