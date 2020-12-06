شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تشريعية في رومانيا وحظوظ «الليبراليين» مرتفعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوخارست-أ.ف.ب

يدلي الناخبون في رومانيا بأصواتهم، الأحد، في انتخابات تشريعية يرجح فوز الليبراليين المؤيدين لأوروبا والموجودين في الحكم حاليا، فيها على الرغم من انتقادات تعرضوا لها تناولت إدارتهم لأزمة وباء «كوفيد-19» وأزمة اقتصادية قد تطول.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (05.00 ت.ج)، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 21,00، وسط إجراءات صحية تتمثل في فرض وضع كمامات واستخدام سوائل مطهرة والتزام التباعد الجسدي.

ومع ذلك يتوقع ألا تكون المشاركة كبيرة لسببين أولهما وباء «كوفيد-19» وملل الناخبين الذين قد لا يشارك ستون في المئة منهم في التصويت حسب المحللين.

ويبدو أن المنافسة ستكون حادة. لكن رئيس الوزراء لودوفيك أوربان الذي يقود منذ عام حكومة أقلية ليمين الوسط يبدو في موقع جيد للاحتفاظ بمنصبه. وحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد «آي إم إيه إس»، سيحصل حزبه «الليبرالي» على 28 في المئة من الأصوات في هذا الاقتراع الذي يجري في جولة واحدة، متقدماً بذلك على «الاشتراكيين الديمقراطيين» (معارضة، 23 في المئة) والإصلاحيين من حزب «فتي» في يمين الوسط، واتحاد الجمهوريات الاشتراكي (18 في المئة).

وفي منطقة تشهد صعوداً للشعبويين والسياديين يؤكد أوربان تمسكه بالقيم الأوروبية ويعد بإصلاحات لتحديث هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 19 مليون نسمة يعتبرون من الأفقر في أوروبا.

لكن الليبراليين لديهم امتياز هو أن رئيس الدولة كلاوس يوهانيس الذي يتمتع بشعبية كبيرة، من صفوفهم.

ونفى يوهانيس الاتهامات بـ «خرق الدستور» وقام بحملة علنية لمصلحة الحزب «الوطني الليبرالي» مستبعداً عودة «الاشتراكيين الديمقراطيين» في النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في 2024.

وفي اليوم الأخير من الحملة الجمعة، وجه انتقادات جديدة إلى الحزب «الاشتراكي الديموقراطي»، معبراً عن أمله في أن «تنفصل رومانيا نهائياً عن الذين حاولوا إخراجها عن مسارها الأوروبي والديمقراطي.

وكان الحزب«الاشتراكي الديمقراطي» الذي يشهد تراجعاً سريعاً بعدما فاز في الانتخابات السابقة في 2016، أطلق إصلاحاً مثيراً للجدل للنظام القضائي في 2017 على الرغم من التحذيرات الشديدة للمفوضية الأوروبية.

وأثار هذا الإصلاح الذي أوقفه الليبراليون، موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات منذ سقوط النظام الشيوعي في نهاية 1989.