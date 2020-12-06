شكرا لقرائتكم خبر عن التبديلات الخمسة في كأس الاتحاد من الجولة الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

صوت مجلس إدارة بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بالإجماع على السماح بالتبديلات الخمسة في مباريات البطولة بدءاً من الجولة الثالثة الشهر المقبل، ويوجد في مجلس إدارة البطولة الإنجليزية ممثلون عن 3 أندية من «البرمييرليج» هم: بول باربر المدير التنفيذي لبرايتون وريبيكا كابلهورن المديرة في توتنهام المؤيدان لقرار التبديلات الخمسة وفيل ألكسندر المدير التنفيذي لكريستال بالاس المعارض للقرار.

ويشكل التصويت على استخدام التبديلات الخمسة في كأس الاتحاد ضغطاً على بطولة «البرمييرليج» الذي مازالت غير مطبقة فيها، رغم تبنيها في المنافسات الأوروبية وبقية البطولات المحلية في أوروبا.

وكشف تقريرعن موافقة 15 نادياً من أصل 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز على دعم التبديلات الخمسة الشهر الماضي لكن لم يجرَ تصويت بعد سحب اثنين من مدربي الأندية دعمهما، وتنص قوانين التصويت على موافقة 14 نادياً من أصل 20 لتغيير لائحة ما من اللوائح لكن مع استمرار مطالبة الكبار وخصوصاً البطل ليفربول ومدربه كلوب وجوارديولا مدرب مانشستر سيتي وحدوث التغيير في كأس الاتحاد تبدو إمكانية إدخال التبديلات الخمسة على «البرمييرليج» ممكنة مستقبلاً.



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