شكرا لقرائتكم خبر عن لمسة وفاء من حكيمي لأبرهون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر النجم المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد ودورتموند سابقاً وإنتر ميلان الإيطالي حالياً لمسة وفاء لمواطنه المدافع محمد أبرهون بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني له على حساب بولونيا ، وتوفي أبرهون بعمر 31 عاماً في 2 ديسمبر الجاري بعد تشخيص مطلع العام بسرطان المعدة ما شكل صدمة لحكيمي وزملائه الذين لعبوا بجانب أبرهون في منتخب المغرب دون الـ20 .



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