شكرا لقرائتكم خبر عن اشارة لـ «سباي جيت» في أول عودة للجمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

لمح مشجع لقضية «سباي جيت» التي حدثت في 2018 حول تجسس الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد على فريق لامبارد قبل عامين عندما كان مدرباً لديربي كاونتي، وذلك بارتداء جاكيت أخضر وحمل نظارات تجسس في ستامفورد بريدج في أول عودة للجمهور بعد جائحة كورونا.

وأكد مدير مكتب مراهنات على المقلب وقال:«لا يزال صدى سباي جيت موجوداً في الأرجاء كلما التقى بيلسا بلامبارد، ومشجعو تشيلسي مثل مشجعي ليدز كانوا متلهفين لرؤية المدربين في مواجهة خاصة، لا يمكن تجاهل هذه القمة بين المدربين، لذا ذهب موظف من عندنا لترك بصمته وتذكير الجميع بما جرى».

واعتذر بيلسا في 2018 عن تجسسه على فريق لامبارد وقال: إن التجسس على الخصوم ديدن المدربين في الأرجنتين لكنه ممنوع في إنجلترا ودفع غرامة من جيبه بعد رصد لامبارد شخصاً من جانبه وهو يتجسس على تمرينات ديربي كاونتي قبل مواجهة بين الفريقين بالدرجة الأولى. وانتهت المباراة لصالح لامبارد 3-1 وتألق فيها أفضل لاعب بالمباراة الفرنسي جيرو بهدفين وختمها كيرت زوما بهدف بعد افتتاح بامفورد التسجيل لليدز.



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