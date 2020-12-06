شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سلطان سعيد لاعب الشارقة بعد معاناة مع المرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ”الخليج 365”

أعلن نادي الشارقة وفاة سلطان سعيد لاعب فريق كرة القدم تحت 21 عاماً مساء السبت، وذلك بعد صراع مع المرض، وذلك عن عمر يناهز الـ20 عاماً

ونعى النادي في حسابه على تويتر لاعبه السابق: يتقدم نادي الشارقة الرياضي بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي المغفور له بإذن الله سلطان سعيد مفتاح لاعب فريق الشارقة لكرة القدم تحت 21 عاماً.

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