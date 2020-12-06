شكرا لقرائتكم خبر عن 9 كليات بجامعة شرم الشيخ الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 661 لسنة 2020 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة شرم الشيخ"، ونصت المادة الأولى من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن يكون للجامعة شخصيتها الاعتبارية الخاصة، ويكون مقرها مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.

تتكون الجامعة من الكليات الآتية:

1. الصيدلة.

2. طب الأسنان.

3. الهندسة

4. الادارة والاقتصاد

5. الطب البشري

6. السياحة والفنادق.

7. العلاج الطبيعي.

8. التمريض

9. كلية الدراسات العليا

على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغى ترخيص إنشاء هذه الكلية.

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

ويهدف القرار للإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، والاستفادة بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.