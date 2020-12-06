المكسيك تسجل 11625 إصابة جديدة بكورونا و593 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 11625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و593 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و168395 والوفيات إلى 109456.

وتقول الحكومة، إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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