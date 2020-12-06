إصابات كورونا حول العالم تلامس 67 مليون والوفيات في ارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 09:13 صباحاً - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره ، في الوقت الذي تستعد فيه معظم دول العالم للبدء في مرحلة التطعيم ضد الوباء .

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 66 مليونا و856 ألفا و189 إصابة، الأحد.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و534 ألفا و553 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 46 مليونا و241 ألفا و665 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تراجع وفيات فرنسا

قالت السلطات الصحية في فرنسا إنها سجلت انخفاضا جديدا في عدد وفيات فيروس كورونا بالمستشفيات، مضيفة أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي استقبلتها المستشفيات تراجع أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة، السبت، 12923 في حين وصل عدد الوفيات بالمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 216.

ويبلغ العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا في فرنسا حاليا 54981.

18 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من ديسمبر /كانون الأول ارتفاعا من 17 إصابة في اليوم السابق .

وأضافت اللجنة في بيان أن 17 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين لا تظهر عليها أعراض مقابل 12 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86619 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

ارتفاع وفيات المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 11625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و593 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و168395 والوفيات إلى 109456.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.