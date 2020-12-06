ترامب يبحث إصدار عفو رئاسي عن أبنائه ومستشاريه

يبحث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إصدار عفو رئاسي عن 3 من أبنائه، إضافة إلى صهره ومستشاره جاريد كوشنر، وكذلك محاميه الخاص رودي جولياني. كما يدرس أيضا التغيب ومقاطعة حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بادين.

وأفادت شبكة “إن بي سي” أن ترامب الذي يدرس التغيب عن حفل تنصيب بادين، سيعلن عن ترشحه لانتخابات 2024 في اليوم نفسه، وأنه لا ينوي الاتصال بخلفه، أو توجيه دعوة له لزيارة البيت الأبيض، يأتي ذلك، فيما تحقق وزارة العدل في جريمة محتملة تتعلق بتحويل أموال إلى البيت الأبيض مقابل إصدار عفو رئاسي.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” النقاب عن أن ترامب الذي يدرس إصدار عفو رئاسي عن 3 من أبنائه وكوشنر وجولياني قبل مغادرته البيت الأبيض، أبلغ مساعديه بخشيته أن تستهدفه إدارة بايدن والمقربين منه قانونيا بعد مغادرته البيت الأبيض.