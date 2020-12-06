الدوري الإيطالي.. أشرف حكيمي يقود الإنتر لانتصار مهم على بولونيا بثلاثة أهداف لواحد

انتصر إنتر ميلان على ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف لواحد، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه الإنتر في المقدمة عند الدقيقة 16، من كرة استلمها أمام مرمى بولونيا ثم سددها قوية هز بها الشباك.

وواصل إنتر سيطرته على أرض الملعب، ليتمكن الفريق من إضافة هدف ثان في الدقيقة 45، من تمريرة طويلة أرسلها مارسيلو بروزوفيتش باتجاه المغربي أشرف حكيمي، الذي تواجد في موقع رأس حربة صريح مسددًا كرة ذكية عن يمين الحارس.

ومنح الشاب إيمانويل فيناتو الأمل لفريقه بولونيا بالعودة إلى المباراة، بتسجيله هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 67، لكن حكيمي أعاد الأمور إلى نصابها سريعًا بهدف ثالث أحرزه النجم المغربي في الدقيقة 70.

وبهذا استعاد إنتر ميلان مركزه الثاني الذي خسره لساعات قليلة لصالح يوفنتوس، بعدما رفع الفريق رصيده إلى النقطة 21، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز العاشر.