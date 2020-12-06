ترامب يتمنى الفوز في انتخابات 2024

الأحد 6 ديسمبر 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه فاز في الانتخابات، التي حسمها منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل نحو شهر، لكنه تم تزوير النتيجة.



وأضاف خلال مشاركته، مساء السبت، في جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي: "لو كنت قد خسرت في الانتخابات لاعترفت بذلك ببساطة ولكن لا يمكنني قبول الهزيمة في انتخابات مزورة"، بحسب تعبيره.

وأكّد الرئيس الأمريكي لمئات من المؤيّدين، الذين تجمّعوا في الهواء الطلق، في مدينة فالدوستا: "نحن نفوز في هذه الانتخابات".

وتابع: "المسؤولون عن تزوير الانتخابات الرئاسية سيحاولون فعل المثل في انتخابات مجلس الشيوخ ولكننا سنقاتل لمنع ذلك".

وفيما يبدو إقرار بالهزيمة أعرب ترامب عن أمله بـ"أن يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 والفوز فيها".

ورغم هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأمريكي الذي اعتبر أنه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.

ويتواجد ترامب في جورجيا، للمشاركة، لدعم عضوي مجلس الشيوخ في جورجيا ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر، اللذين سيواجهان انتخابات الإعادة شديدة التنافسية في يناير/ كانون الثاني، والتي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ.

وفشل العضوان في مجلس الشيوخ في الحصول على أغلبية مطلقة في نوفمبر/ تشرين الثاني، مما أجبرهما على إجراء جولة إعادة ضد المعارضين الديمقراطيين.

ووضعت مزاعم ترامب بشأن تزوير على نطاق واسع في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني العديد من الجمهوريين في موقف حرج.

وكان ترامب دعا حاكم جورجيا الجمهوري إلى إلغاء انتخابات الخامس من يناير/كانون الثاني.

وتسببت نظريات المؤامرة التي يروج لها ترامب حول الاحتيال أيضا في حدوث صراع داخلي بين الجمهوريين في جورجيا، حيث قال بعض أعضاء الحزب البارزين إن الخطاب يتسبب في مضايقات ويهدد بوقوع أعمال عنف.