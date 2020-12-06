شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 18 إصابة بكورونا.. ولا وفيات والان مع التفاصيل

الأحد 6 ديسمبر 2020 أعلنت الصين اليوم أنه تم تسجيل 18 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد أمس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 86 ألفا و619 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا .

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين - في بيان لها - إن 17 حالة من الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

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