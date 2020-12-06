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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود أوغلو يتهم الرئيس التركي بخيانة الأمانة والان مع التفاصيل
الأحد 6 ديسمبر 2020
اتهم رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخيانة الأمانة.
وقال داود أوغلو ،في مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" الإخبارية، إن أردوغان "خان الأمانة"، على خلفية بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى دولة قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركي، مطالبا إياه بالعودة إلى رشده.
وأكد رئيس حزب المستقبل التركي أنه لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل، ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد، فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون، مشيرا إلى أن محرك آلية الفساد في تركيا، هو حزب العدالة والتنمية.
من جهة أخرى، رفض البرلمان التركي بأصوات تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض، التحقيق في بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى دولة قطر.
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