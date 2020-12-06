شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 5ر66 مليون عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 5ر66 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 66 مليونا و540 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 8ر42 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و528 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.