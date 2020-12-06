شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف وزير إندونيسي استولى على مساعدات لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

- الإعدام عقوبة سرقة أموال المساعدات خلال كارثة وطنية

ألقي القبض على وزير الشؤون الاجتماعية الإندونيسي اليوم الأحد بزعم اختلاس أكثر من مليون دولار من أموال مساعدات فيروس كوفيد 19-، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الفساد في البلاد.

وقال فيرلي باهوري، رئيس لجنة مكافحة الفساد، إن جولياري باتوبارا واثنين من مرؤوسيه يشتبه في قبولهم 17 مليار روبية إندونيسي (2ر1 مليون دولار) كرشاوى من الشركات المعينة لتوريد حزم المساعدات الغذائية للإندونيسيين المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

وقال فيرلي إن الوزارة طلبت رسمًا قدره 10 آلاف روبية (أقل من دولار واحد) لكل عبوة غذائية في برنامج مساعدات متعلق بكوفيد19- قيمته 9ر5 تريليون روبية. وقد يواجه باتوبارا عقوبة الإعدام إذا أدين بسرقة أموال المساعدات خلال كارثة وطنية.

يشار إلى أن باتوبارا هو ثاني وزير في الحكومة الإندونيسية يتم اتهامه بالفساد في غضون أسبوعين.