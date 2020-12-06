«وكالة الطاقة الذرية»: تحذر من وقف عمليات تفتيش منشآت إيران النووية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية االاثنين، أن الوكالة لم تتبلغ من إيران وقفاً لعمليات التفتيش، الأمر الذي طالب به المحافظون المتشددون في طهران بعد اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وقال رافاييل غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بعد عام من توليه منصبه: «نتفهم الحزن، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أن أحداً لن يربح من تقليص العمل الذي نقوم به معاً أو الحد منه أو وقفه». وأضاف: «من جهتنا، نواصل (عملنا) ونأمل بأن يكون الأمر على هذا النحو من جانبهم، وكما قلت، لم أتلق أي إشارة إلى أن الأمر سيكون مختلفاً».

واتهمت إيران جهاز «الموساد» الإسرائيلي ومنظمة «مجاهدي خلق» المحظورة، بتنفيذ عملية «معقدة» باستخدام أسلوب «جديد تماماً»، لاغتيال العالم النووي محسن فخري زادة الذي شيّع الاثنين في مراسم تليق بكبار «شهداء» البلاد.

ووقّع أعضاء مجلس الشورى بالإجماع بعد جلسة مغلقة أمس (الأحد)، بياناً يدعون عبره للرد على الاغتيال، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآت البلاد. وعلق المسؤول الأممي: «ليست المرة الأولى تصدر مواقف مماثلة من برلمانيين».

ورداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الدولي وقيام إدارة الرئيس دونالد ترمب بإعادة فرض عقوبات عليها، تراجعت إيران في الأشهر الأخيرة عن الالتزام ببنود عدة في الاتفاق المذكور. وسط هذا التوتر، أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة حول النووي الإيراني ستلتئم في 16 ديسمبر (كانون الأول) في فيينا في حضور الأطراف المعنيين، أي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

وشدد غروسي على أن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا غنى عنه أكثر من أي وقت، وقال: «علينا أن نكون حاضرين، علينا أن نفتش. يملك (الإيرانيون) برنامجاً نووياً مهماً يستدعي جهوداً كبيرة على صعيد التفتيش». وأضاف: «من دون ذلك، سنكون في جهل كامل وستكبر الشكوك وانعدام الاستقرار في المنطقة». وجدد غروسي دعوته إيران إلى تقديم توضيحات عن موقع يثير شكوكاً في طهران، حيث تم رصد جزيئات من اليورانيوم ناتجة من أنشطة بشرية. وقال: «لا أريد المبالغة، ولكن من المهم أن نحصل على توضيحات. ليس هناك مهلة، إنما ثمة شعور بالقلق لدي».

وكان غروسي قد أعلن منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن العناصر التي قدمتها إيران «لا تفي بالغرض».

