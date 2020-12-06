التعليم تعلن بدء العام الدراسي الجديد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الأحد، بدء العام الدراسي الجديد، داعياً الجامعات الى تحمل مسؤوليتها في دعم المجتمع، فيما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز مستوى الرصانة وتطوير البيئة الجامعية وآليات البحث العلمي.



وقال عبد الصاحب في كتاب موجه إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نجدد فيه احترامنا الكبير واعتزازنا العالي بملاكاتنا العلمية والتدريسية والإدارية التي واجهت التحديات والصعاب الاقتصادية والصحية ونجحت في تأمين المتطلبات العلمية والمعرفية وإدامة روح المحبة والتفاؤل فإننا نبارك لهم جميعا ولطلبتنا الأعزاء بدء العام الدراسي الجديد 2021/2020 الذي سيكون بوابة الأمل والعزيمة على صياغة قصة نجاح وتميز في مجالات المعرفة الأكاديمية ونحثهم على التعاون المشترك الذي يسهل على أبنائنا طلب العلم والتعاطي مع المرحلة حضورا وإسهاما وتفاعلا يحقق ضمانات الجودة والاعتمادية في ضوء آليات التعليم والتعلم الإلكتروني والمدمج المعتمدة عالميا".



وأضاف، "وإذ نعرب في هذه المناسبة عن ثقتنا الأكيدة بقدرة الجامعات العراقية على الارتقاء بالتصنيفات العالمية والسمعة العلمية لبلدنا الحبيب بما يناسب عمقه الحضاري والتاريخي فإننا نتطلع في هذا العام الدراسي الى تعزيز مستوى الرصانة وتطوير البيئة الجامعية وآليات البحث العلمي على وفق منظور سوق العمل ومتغيرات الطلب العالمي وتمكين الطالب العراقي من اعتلاء منصة الجدارة والتنافس في شتى المجالات وندعو مؤسساتنا وطلبتنا الى رفع شعار الجامعات الآمنة وحماية قدسية حرمها ورسم سياسات العلم وتحمل المسؤولية في دعم المجتمع وما يتطلع إليه من أهداف وخدمات تسهم في صناعة المعرفة وتديم زخم الوعي الثقافي الذي يناسب هوية شعبنا العريق".

