شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في باريس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين رافضين لمشروع قانون الأمن الشامل، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين.



في حين رشق المتظاهرون الشرطةَ بالحجارة والمفرقعات. كما انطلقت احتجاجات مماثلة في مدن فرنسية أخرى، انضمت إليها جماعة السترات الصفراء، وتكتل النقابات العمالية.

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.