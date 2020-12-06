شكرا لقرائتكم خبر عن الـ 6 من ديسمبر أول ترخيص سيارة في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

هل تساءلت ذات يوم عن نشأة سيارة الأجرة (التاكسي) وكيف بدأت؟، إليك الحكاية، يصادف اليوم الـ 6 من ديسمبر سنة 1897 أول ترخيص سيارة بالعالم في بريطانيا، حيث بدأت سيارات الأجرة بالعمل، في بداية القرن السابع عشر، حيث إنها كانت تنقل الأشخاص بعربات تجرها الخيول للانتقال من مكان إلى آخر، وإن أول من دشن مفهوم التاكسي هي مدينتا لندن وباريس، وما إن أقبلت أواخر القرن التاسع عشر حتى ظهر في لندن ما يسمى سيارات (الطيور الطنانة).

وقد أطلق عليها هذا الاسم بسبب الصوت المضحك الذي كانت تصدره أثناء سيرها في الشوارع، فهي سيارات كهربائية تعمل بالبطارية بدون أحصنة، على أربع عجلات خشبية صلبة، وصمم هذا النوع من وسائل النقل المهندس البريطاني والتر سي بيرسي، مدير شركة لندن لسيارات الأجرة الكهربائية بتاريخ 6 ديسمبر، إلا أنها لم تستمر طويلاً وتم سحبها عام 1900 لما أحدثته من ازدحام وربكة في الشوارع، إضافة لخطورتها، ليتطور مفهوم التاكسي في لندن إلى السيارات السوداء والمعروفة بمظهرها العتيق وشبه المقوس ولونها الأسود، وتعتبر من المعالم الرئيسية التي تحدد شخصية العاصمة البريطانية، والتي يتطلب للحصول على رخصة لقيادتها اجتياز امتحان خاص يعرف بـ (the knowledge)، ولنجاح الامتحان يحتاج السائق إلى حفظ آلاف الطرق والمعالم عن ظهر غيب.