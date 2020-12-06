ضربة قوية لعدو المصريين.. مؤشرات أولية: خسارة قاسية لـ صفاء الهاشم في انتخابات البرلمان الكويتي

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الأمة في الكويت 2020.

وبحسب المؤشرات الأولية، فقد فاز 50 عضوًا بعضوية المجلس، أبرزهم مرزوق الغانم رئيس المجلس الحالي.

كما كشفت المؤشرات خسارة النائبة المثيرة للجدل صفاء الهاشم، حيث حلّت في الترتيب الـ30 ضمن قائمة المرشحين بالدائرة الثالثة.

واعتادت صفاء الهاشم، الإساءة للشعب المصري والمصريين، الأمر الذي جعل العديد من المحامين يتقدمون ببلاغات للنائب العام لإساءاتها المتكررة ضد المصريين ومنعها من دخول الأراضي المصرية نهائيًا.

ووفقاً للقانون الكويتي، تم تقسيم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية، يفوز في كل دائرة 10 مرشحين، ليتكون مجلس الامة من 50 نائباً.

ووفقاً للمؤشرات الأولية، فقد فاز في الدائرة الأولى كلاً من: حسن جوهر، ويوسف فهد الغريب، وأحمد الشحومي، وحمد روح الدين، وعيسى الكندري، وعلي عبد الرسول القطان، وعدنان عبد الصمد، وعبدالله الطريجي، وعبدالله جاسم المضف، وأسامة الشاهين.

وفى الدائرة الثانية فاز مرزوق الغانم، ومحمد المطير، وخليل الصالح، وحمد المطر، وسلمان العازمي، وبدر الحميدي، وبدر الملا، وخالد العنزي، وأحمد محمد الحمد، وحمد سيف الهرشاني.

وفى الدائرة الثالثة فاز عبد الكريم الكندري، وأسامة المناور، ومهند الساير، وعبد العزيز الصقعبي، ويوسف الفضالة، وفارس العتيبي، وهشام الصالح، وسعدون حماد العتيبي، ومهلهل خالد المضف، وعمار العجمي.

وفى الدائرة الرابعة فاز، شعيب المويزري، ومساعد عبد الرحمن المطيرى، وفايز غنام المطيري، وثامر الظفيري، وسعود سعد المطيري، ومحمد عبيد الراجحي، ومرزوق الخليفة، وفرز الديحاني، ومبارك الحجرف، وسعد الخنفور.

وفى الدائرة الخامسة، فاز حمدان العازمي، وبدر الداهوم، ومبارك عبدالله العجمي، والصيفي مبارك الصيفي، وخالد محمد العتيبي، وحمود العازمي، وصالح ذياب المطيري، ومحمد الحويلة، وناصر الدوسري، وماجد مساعد المطيري.