البابا فرنسيس يندد بـ"فظائع" بوكو حرام في نيجيريا

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الفاتيكان: ندد البابا فرنسيس الأربعاء بـ"فظائع" تنظيم بوكو حرام في نيجيريا، حيث قتل على الأقل 76 مزارعاً السبت، معتبراً ذلك فعلاً إرهابياً "يسيء" الى اسم الله.

وقال البابا في ختام مقابلة عامة مع المؤمنين الأربعاء "أرغب في أن أؤكد صلاتي من أجل نيجيريا التي لا تزال تُدميها مجازر إرهابية"، متحدث عن قتل "وحشي" للمزارعين.

وأضاف "ليقبلهم الله في سلامه، وليعزّي عائلاتهم ويصلح قلوب الذين يرتكبون فظائع مماثلة تسيء إلى اسمه بشكل خطير".

وقتل على الأقل 76 مزارعاً يعملون في حقول للأرز، السبت في شمال شرق نيجيريا، بأيدي عشرات المسلحين.

وقال تنظيم بوكو حرام الذي تبنى الهجوم الاثنين عبر مقطع فيديو، إنه قام بذلك انتقاماً لتوقيف قرويين بعض مقاتليه وتسليمهم إلى السلطات.

ويعاني شمال شرق نيجيريا تهديد تمرد بوكو حرام منذ عام 2009. وأسفر النزاع عن مقتل 36 ألف شخص وأرغم الملايين على الفرار.

وذكر البابا أيضاً بثلاث راهبات ومتطوعة "تم خطفهن واغتصابهنَّ وقتلهنَّ من قبل مجموعة من القوات شبه العسكرية" في السلفادور في خضم حرب أهلية، قبل 40 عاماً في 2 كانون الأول/ديسمبر 1980.

وأضاف "بمخاطرة كبيرة كنَّ يحملن الطعام والأدوية للنازحين ويساعدن العائلات الأكثر فقرا. لقد عاشت هاتيك النساء إيمانهن بسخاء كبير".