باكستان تسجل 3119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 413 ألفا و191 حالة، وذلك عقب تسجيل 3119 حالة إصابة جديدة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8303 حالات، وذلك عقب تسجيل 43 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 352 ألفا و529 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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