كورونا في 24 ساعة| العالم يقترب من 66 مليون إصابة وفئات لها الأولوية في الحصول على اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي: أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى اليوم. ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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