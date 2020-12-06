شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا إصابات كورونا في تصل إلى مليون و171 الف والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و171323 بعد تسجيل 17767 حالة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18772 بعد تسجيل 255 حالة وفاة جديدة.