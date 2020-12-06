شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: حالات كورونا أكثر من مليون إصابة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت تسجيل 11625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و593 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و168395 والوفيات إلى 109456 .
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
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