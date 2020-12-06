شكرا لقرائتكم خبر عن تشريع أمريكي يفرض عقوبات على تركيا خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية في عددها الصادر الجمعة إن المشرعين الأمريكيين وافقوا على تشريع دفاعي سيجبر إدارة الرئيس دونالد ترامب على فرض عقوبات على تركيا لشرائها نظاما صاروخيا روسيا، ومعاقبة الشركات المرتبطة بخط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ توصلتا إلى إجماع على مشروع قانون دفاع بقيمة 740 مليار دولار من المتوقع أن يوافق عليه الكونجرس في الأيام المقبلة.

وسيجبر قانون الدفاع البيت الأبيض على فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي S-400 في غضون 30 يوما من القانون، وهذا من شأنه أن يجبر ترامب على اتخاذ إجراء قبل أن يترك منصبه في 20 يناير. ويتطلب مشروع قانون الدفاع من ترامب فرض ما لا يقل عن 5 عقوبات محددة في القانون، بما في ذلك حظر المعاملات المصرفية والعقارية الأمريكية، ورفض منح التأشيرات الأمريكية، وإجبار المقرضين الأمريكيين على رفض منح القروض لأي شركات خاضعة للعقوبات.

أزمات داخلية

يواجه نظام الرئيس التركي أردوغان أزمات داخلية وخارجية تهدد باستمراره خصوصا في ظل تصاعد موجة الغضب الشعبي، وإعلان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إصدار عقوبات رادعة على أنقرة لاستمرارها في انتهاك الاتفاقيات الدولية والتدخل في شؤون الدول.

وجه رئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو سؤالا لأردوغان، قائلا: من هو الشخص الذي يتولى إدارة البلاد، هل أنت من يدير البلاد أم بهجلي؟.

ومنح نظام أردوغان رئيس حزب الحركة القومية اليميني المتطرف دولت بهجلي صلاحيات لاتخاذ قرارات مصيرية في الدولة، والتحكم في مصير وزراء وقيادات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وإيقاف وقبول استقالات وإقالة آخرين ومحاكمة البعض أو عدم العفو عنهم مثل إطلاق سراح علاء الدين تشاكجي بعدما ظل في السجن 16 عاما بسبب جرائم مختلفة.

المعاهدة الأوروبية

واستجاب أردوغان لدعوات بهجلي بعدم الانسحاب من المعاهدة الأوروبية، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول، والتي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة.

وألغى عقوبة الإعدام عام 2004 من أجل عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أعلن مؤخرا أنه لا يعارض إعادتها وتغيير هيكل المحكمة الدستورية العليا بعد طلب بهجلي، الذي اعتبر المحكمة خصما مع حزبه بسبب خلافها مع وزير الداخلية صويلو حول قانون المظاهرات.

كما ترفض الأحزاب المعارضة الصفقات الاقتصادية والعسكرية والأمنية التي أبرمها أردوغان منفردا مع قطر.

وأثار حصول شركة قطرية على حق إدارة ميناء تركي غضب المعارضة، واعتبر رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو أن تركيا «ليست متجرا أو سوقا» يعرضها أردوغان «للبيع».

صفقة أنطاليا

وجاءت صفقة منح إدارة ميناء أنطاليا الضخم لشركة قطرية بعد يومين فقط على تصديق «مجلس المنافسة التركي» على بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى «جهاز قطر للاستثمار».

ودفعت الشركة القطرية 140 مليون دولار إلى الشركة التي كانت تتمتع بحق إدارة ميناء أنطاليا حتى 2028.

ويعد ميناء أنطاليا أكبر ميناء منظم على شريط الساحل الممتد لمسافة 700 ميل بحري بين مدينتي إزمير ومرسين، كما يستقبل الميناء نحو 1500 سفينة سنويا ويتمتع بالقدرة على تداول 350 ألف حاوية وحدة مكافئة لعشرين قدما و4 ملايين طن من البضائع السائبة والجافة.

ويأتي حصول الشركة القطرية على حق إدارة الميناء التركي في إطار سلسلة من استحواذات الدوحة على الأصول والاستثمارات التركية، كان آخرها استحواذ «جهاز الاستثمار القطري» على 10% من أسهم بورصة إسطنبول المملوكة لصندوق الثروة السيادي التركي، بصفقة بلغت قيمتها 200 مليون دولار.

فيما كشفت تقارير دولية أن تركيا تجند عناصر من تنظيم داعش الإرهابي للدفع بهم للقتال في ليبيا وسوريا ومناطق أخرى تسعى لوضع أقدامها فيها.