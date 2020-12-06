شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة" بجولة الإعادة لانتخابات البرلمان غدا.. اعرف الدوائر المتبقية بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لإجراء جولة الإعادة بالداخل لمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والتى تعد الجولة الختامية لانتخابات البرلمان، وذلك يومى 7 و8 ديسمبر والموافقين غدا الإثنين والثلاثاء، والتى تجرى المنافسة فيها بين 200 مرشح على 100 مقعد.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والتى تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، وتمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، وكانت قد جرت عملية الانتخابات فى المرحلة الثانية فى دوائر 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتدخل محافظة القاهرة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، وهى موزعة وفقا لقانون تقسيم الدوائر لـ19 دائرة انتخابية مخصص لها 31 مقعدا، وشهدت بالجولة الأولى حسم بـ 13 دائرة بواقع 24 مقعد ويتبقى 7 مقاعد بـ 6 دوائر بالإعادة، ونرصد نصيب تلك الدوائر من المقاعد وعدد المتنافسين عليها ومن هم :

- دائرة "الزيتون" مخصص لها مقعد يتنافس عليها اثنين مرشحين وهم سيد عثمان جاد المولى، وسيد عبد الغنى عبد الحق.

- دائرة حدائق القبة مخصص لها مقعد واحد يتنافس 2 مرشحين وهم حسين السيد جاد، وسيد نصر أبو العلا.

- دائرة أول مدينة نصر مخصص لها 3 مقاعد تم حسم اثنين ويبتبقى مقعد بتنافس اثنين، وهم عمرو محمد فاروق السنباطى، وسمر فرج فودة

- دائرة المرج مخصص لها مقعدين تم حسم واحد ويتبقى الثانى بمنافسة اثنين، هم عيد عبد الله هيكل، وأكمل مهدى قرطام.

- دائرة البساتين حسمت مقعدين ويتبقى واحد بمنافسة هم على عبد الونيس سواح، وأكمل أحمد رشدى قرطام

- دائرة حلوان خصص لها 3 مقاعد حسم بها مقعد ويتبقى اثنين بمنافسة 4 مرشحين عبد المنعم حامد، وعرفة مصطفى صالح، ومصطفى إسماعيل عاشور، وإبراهيم الدسوقى محجوب.