ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في كولومبيا إلى أكثر من مليون و 362 ألف حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية يوم السبت تسجيل 9642 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مليون و 362 ألفا و 249 حالة.

وأكدت الوزارة تعافي 8712 حالة، وإصابة 9642 شخصا ووفاة 166 شخصا. وإجمالا، وصل عدد حالات الشفاء إلى مليون و 249 و 702 حالة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 37 الفا و 633 حالة.