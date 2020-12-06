كورونا عربياً: أكثر من 15 ألف إصابة جديدة.. وعدد الضحايا يقترب من 50 ألفاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

سجّل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية، 15 ألفاً و781 حالة جديدة، يوم أمس السبت، ، ارتفع معها الإجمالي إلى مليونين و894 ألفاً و626 إصابة مؤكدة، في الوقت الذي حصد فيه الوباء أرواح 261 شخصاً جديداً، اقترب معها منحنى الوفيات من عتبة 50 ألفاً، حيث وصلت حصيلة الضحايا إلى 49 ألفاً و769 حالة وفاة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وبات الأردن على أعتاب تسجيل ربع مليون إصابة بـ"كوفيد-19"، حيث سجّل منحنى إصاباته 3 آلاف و160 حالة جديدة، ارتفع معها الإجمالي إلى 237 ألفاً و413 إصابة، في حين جاوز عدد ضحاياه 3 آلاف حالة وفاة، بعدما أودى الوباء بحياة 50 شخصاً جديداً، ليبلغ الإجمالي 3 آلاف و10 حالات وفاة، حتى يوم أمس.

ومن بين 22 دولة عربية، يحتل الأردن المرتبة الرابعة من حيث عدد إصابات كورونا، بعد كل من العراق والمغرب والسعودية، على الترتيب. فيما يحتل المرتبة السادسة من حيث عدد الوفيات، بعد كل من العراق ومصر والمغرب والسعودية وتونس، على الترتيب.

ولم تُعلن وزارات الصحة في 4 دول هي: عمان ولبنان وليبيا والصومال عن حالات جديدة ليوم أمس، 5 ديسمبر الجاري.