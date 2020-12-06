مسؤول موريتاني: عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية قد يدفع لإجراءات مشددة

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (د ب أ):

حذر وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق المواطنين من أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا قد يدفع لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

ودعا المواطنين في تصريح صحفي أدلى به مساء السبت أثناء زيارة لأسواق مدينة نواكشوط (العاصمة) إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا نلجأ لفرض تدابير أكثر تقييدا".

وقال الوزير إن سلطات بلاده اتخذت الإجراءات والتدابير الكفيلة بمساعدة المواطنين على الوقاية من التأثر بعدوى الجائحة بتوفير كميات كبيرة من الكمامات ومواد التعقيم لمرتادي الأسواق والأماكن العمومية.

وأكد أنه ستتم معاقبة كل من يخالف التدابير الاحترازية التي بدأ تطبيقها فعليا وبشكل صارم.

وتشمل الإجراءات المتخذة إرتداء الكمامات في الأماكن العامة والإدارات العمومية ووسائل النقل والساحات العمومية ومصالح القطاع الخاص وحظر جميع أشكال التجمعات والاجتماعات العامة.

وسجلت وزارة الصحة الموريتانية ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا وكذا عدد الوفيات حيث بلغت الإصابات يوم السبت 178 إصابة جديدة وحالتي وفاة.

وقال المدير العام للصحة العمومية الدكتور سيد ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 9359 حالة منها 7835 حالة شفاء و184 وفاة.

وأعلن كذلك عن إصابة ثلاثة وزراء في الحكومة الموريتانية بفيروس كورونا ما دفع الحكومة إلى تأخير الانعقاد الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى الانعقاد كل خمسة عشر يوما خوفا من تفشي العدوى.