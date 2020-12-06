شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 حوثيين بينهم قيادي ميداني شمالي غرب تعز والان مع التفاصيل

مقتل 4 حوثيين بينهم قيادي ميداني شمالي غرب تعز الأحد 6 ديسمبر 2020 أفادت مصادر عسكرية بمقتل 4 من عناصر المليشيا الحوثية بينهم قيادي ميداني، وأصيب آخرون في محاولة تسلل فاشلة، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" تلك المصادر قولها، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الأربعين والدفاع الجوي شمال وشمال غرب المدينة. وأضاف المصدر أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعات حوثية التسلل إلى مواقع الجيش في الأربعين والدفاع الجوي. وأكد أن المواجهات أسفرت عن مصرع أربعة من عناصر المليشيا لقوا مصرعهم بنيران قوات الجيش، بينهم القيادي المدعو "أمجد محمد المقدم" وإصابة آخرين.

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