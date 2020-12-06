مسؤول أفغاني يأمل بسلام مع طالبان للتركيز على محاربة داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب، السبت، إنّ إنجاز عمليّة السلام مع حركة طالبان سيُتيح للحكومة التركيز على محاربة داعش.

وأوضح مهيب أنّ "أحد الأسباب التي تجعلنا نُركّز على عمليّة السلام هذه مع طالبان، هو أنّ قوّاتنا الأمنيّة سيكون بإمكانها توجيه قدراتها ضدّ مجموعات إرهابيّة مثل داعش".

وبدأت الحكومة الأفغانيّة وطالبان محادثات سلام مباشرة في سبتمبر/أيلول، في أعقاب اتّفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان في فبراير/شباط.

وقال مهيب على هامش مؤتمر حول الأمن في البحرين: "إنّه صراع طويل.. أربعة عقود".

وأردف "لإنهاء هذا الصراع، هناك بالطبع كثير من المظالم التي تحتاج إلى معالجة"، مشدّدًا على أنّ "الشعب الأفغاني يُطالب بإنهاء هذا الصراع".

وتشهد أفغانستان تصاعدًا في أعمال العنف منذ عدّة أشهر.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليّته عن سلسلة هجمات، بينها اعتداء استهدف جامعة كابول أوائل نوفمبر/تشرين الثاني مخلّفًا 22 قتيلًا.

وأشار مهيب إلى أنّ هذا التنظيم الإرهابي طُرد من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، لكنّه احتفظ بـ"شبكة إرهابية".

وتابع: "نحن نعمل بجدّ لمنعهم من مهاجمة مدننا" ولكن "نواجه تهديدات كثيرة".